Матч завершен
Локомотив
Москва
7:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
30 мая 1994, 23:00 МСК
30.05.1994, 23:00 МСК
понедельник
Составы