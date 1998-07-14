Локомотив - Тюмень: 04 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
3:1

Локомотив - Тюмень: 04 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
4 мая 1992, 23:00 МСК
4.05.1992, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

14.07.1998 14 июля 1998 вт 23:00
Тюмень
0 : 2
Локомотив
14.07.1998 14 июля 1998 вт 23:00
Тюмень
0
Локомотив
2
28.03.1998 28 марта 1998 сб -:-
Локомотив
4 : 0
Тюмень
28.03.1998 28 марта 1998 сб -:-
Локомотив
4
Тюмень
0
29.07.1997 29 июля 1997 вт 23:00
Тюмень
0 : 0
Локомотив
29.07.1997 29 июля 1997 вт 23:00
Тюмень
0
Локомотив
0
01.04.1997 01 апр. 1997 вт 23:00
Локомотив
3 : 1
Тюмень
01.04.1997 01 апр. 1997 вт 23:00
Локомотив
3
Тюмень
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Тюмень
2 : 3
Локомотив
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Тюмень
2
Локомотив
3
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Локомотив
1 : 1
Тюмень
27.06.1995 27 июня 1995 вт 23:00
Локомотив
1
Тюмень
1
30.08.1994 30 авг. 1994 вт 23:00
Тюмень
3 : 2
Локомотив
30.08.1994 30 авг. 1994 вт 23:00
Тюмень
3
Локомотив
2
30.05.1994 30 мая 1994 пн 23:00
Локомотив
7 : 0
Тюмень
30.05.1994 30 мая 1994 пн 23:00
Локомотив
7
Тюмень
0
18.07.1992 18 июля 1992 сб 23:00
Тюмень
0 : 3
Локомотив
18.07.1992 18 июля 1992 сб 23:00
Тюмень
0
Локомотив
3
04.05.1992 04 мая 1992 пн 23:00
Локомотив
3 : 1
Тюмень
04.05.1992 04 мая 1992 пн 23:00
Локомотив
3
Тюмень
1

Новости

В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43