Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 окт. 2006, 23:00 МСК
24.10.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы