Матч завершен
Локомотив
Москва
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
10 апр. 2003, 23:00 МСК
10.04.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы