Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
22 сент. 2000, 23:00 МСК
22.09.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы