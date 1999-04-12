Матч завершен
Локомотив
Москва
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
11 апр. 1999, 23:00 МСК
11.04.1999, 23:00 МСК
воскресенье
Составы