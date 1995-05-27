Локомотив - Торпедо: 26 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0

Локомотив - Торпедо: 26 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 мая 1995, 23:00 МСК
26.05.1995, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Локомотив
2
Торпедо
0
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 16:00
Торпедо
0
Локомотив
1
24.10.2006 24 окт. 2006 вт 23:00
Локомотив
0 : 0
Торпедо
24.10.2006 24 окт. 2006 вт 23:00
Локомотив
0
Торпедо
0
13.05.2006 13 мая 2006 сб 23:00
Торпедо
1 : 4
Локомотив
13.05.2006 13 мая 2006 сб 23:00
Торпедо
1
Локомотив
4
24.09.2005 24 сент. 2005 сб 17:00
Локомотив
0 : 3
Торпедо
24.09.2005 24 сент. 2005 сб 17:00
Локомотив
0
Торпедо
3
22.05.2005 22 мая 2005 вс 13:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
22.05.2005 22 мая 2005 вс 13:00
Торпедо
0
Локомотив
1
08.11.2004 08 нояб. 2004 пн -:-
Локомотив
3 : 1
Торпедо
08.11.2004 08 нояб. 2004 пн -:-
Локомотив
3
Торпедо
1
28.03.2004 28 марта 2004 вс -:-
Торпедо
1 : 1
Локомотив
28.03.2004 28 марта 2004 вс -:-
Торпедо
1
Локомотив
1
04.10.2003 04 окт. 2003 сб 23:00
Торпедо
1 : 0
Локомотив
04.10.2003 04 окт. 2003 сб 23:00
Торпедо
1
Локомотив
0
10.04.2003 10 апр. 2003 чт 23:00
Локомотив
1 : 2
Торпедо
10.04.2003 10 апр. 2003 чт 23:00
Локомотив
1
Торпедо
2
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Локомотив
1 : 0
Торпедо
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Локомотив
1
Торпедо
0
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Торпедо
2 : 2
Локомотив
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Торпедо
2
Локомотив
2
10.08.2001 10 авг. 2001 пт 23:00
Локомотив
3 : 1
Торпедо
10.08.2001 10 авг. 2001 пт 23:00
Локомотив
3
Торпедо
1
27.04.2001 27 апр. 2001 пт 23:00
Торпедо
1 : 1
Локомотив
27.04.2001 27 апр. 2001 пт 23:00
Торпедо
1
Локомотив
1
22.09.2000 22 сент. 2000 пт 23:00
Локомотив
0 : 3
Торпедо
22.09.2000 22 сент. 2000 пт 23:00
Локомотив
0
Торпедо
3
07.06.2000 07 июня 2000 ср 23:00
Торпедо
1 : 1
Локомотив
07.06.2000 07 июня 2000 ср 23:00
Торпедо
1
Локомотив
1
13.07.1999 13 июля 1999 вт 23:00
Торпедо
2 : 4
Локомотив
13.07.1999 13 июля 1999 вт 23:00
Торпедо
2
Локомотив
4
11.04.1999 11 апр. 1999 вс 23:00
Локомотив
1 : 2
Торпедо
11.04.1999 11 апр. 1999 вс 23:00
Локомотив
1
Торпедо
2
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Локомотив
2
Торпедо
0
18.04.1998 18 апр. 1998 сб 23:00
Торпедо
0 : 0
Локомотив
18.04.1998 18 апр. 1998 сб 23:00
Торпедо
0
Локомотив
0

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