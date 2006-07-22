Матч завершен
Локомотив
Москва
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
21 июля 2006, 23:00 МСК
21.07.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы