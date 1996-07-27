Локомотив - Текстильщик: 26 июля 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0

Локомотив - Текстильщик: 26 июля 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
26 июля 1996, 23:00 МСК
26.07.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

26.07.1996 26 июля 1996 пт 23:00
Локомотив
1 : 0
Текстильщик
26.07.1996 26 июля 1996 пт 23:00
Локомотив
1
Текстильщик
0
30.03.1996 30 марта 1996 сб -:-
Текстильщик
0 : 0
Локомотив
30.03.1996 30 марта 1996 сб -:-
Текстильщик
0
Локомотив
0
29.08.1995 29 авг. 1995 вт 23:00
Локомотив
2 : 0
Текстильщик
29.08.1995 29 авг. 1995 вт 23:00
Локомотив
2
Текстильщик
0
23.06.1995 23 июня 1995 пт 23:00
Текстильщик
1 : 1
Локомотив
23.06.1995 23 июня 1995 пт 23:00
Текстильщик
1
Локомотив
1
17.09.1994 17 сент. 1994 сб 23:00
Локомотив
2 : 0
Текстильщик
17.09.1994 17 сент. 1994 сб 23:00
Локомотив
2
Текстильщик
0
15.04.1994 15 апр. 1994 пт 23:00
Текстильщик
1 : 1
Локомотив
15.04.1994 15 апр. 1994 пт 23:00
Текстильщик
1
Локомотив
1
08.07.1993 08 июля 1993 чт 23:00
Локомотив
1 : 2
Текстильщик
08.07.1993 08 июля 1993 чт 23:00
Локомотив
1
Текстильщик
2
20.03.1993 20 марта 1993 сб -:-
Текстильщик
0 : 0
Локомотив
20.03.1993 20 марта 1993 сб -:-
Текстильщик
0
Локомотив
0
06.07.1992 06 июля 1992 пн 23:00
Локомотив
1 : 0
Текстильщик
06.07.1992 06 июля 1992 пн 23:00
Локомотив
1
Текстильщик
0
21.04.1992 21 апр. 1992 вт 23:00
Текстильщик
3 : 1
Локомотив
21.04.1992 21 апр. 1992 вт 23:00
Текстильщик
3
Локомотив
1

Новости

В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43