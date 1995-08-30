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Локомотив VS Текстильщик
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Локомотив - Текстильщик: 29 августа 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Локомотив - Текстильщик: 29 августа 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
29 авг. 1995, 23:00 МСК
29.08.1995, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
26.07.1996
26 июля 1996
пт
23:00
Локомотив
1 : 0
Текстильщик
26.07.1996
26 июля 1996
пт
23:00
Локомотив
1
Текстильщик
0
30.03.1996
30 марта 1996
сб
-:-
Текстильщик
0 : 0
Локомотив
30.03.1996
30 марта 1996
сб
-:-
Текстильщик
0
Локомотив
0
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Локомотив
2 : 0
Текстильщик
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Локомотив
2
Текстильщик
0
23.06.1995
23 июня 1995
пт
23:00
Текстильщик
1 : 1
Локомотив
23.06.1995
23 июня 1995
пт
23:00
Текстильщик
1
Локомотив
1
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Локомотив
2 : 0
Текстильщик
17.09.1994
17 сент. 1994
сб
23:00
Локомотив
2
Текстильщик
0
15.04.1994
15 апр. 1994
пт
23:00
Текстильщик
1 : 1
Локомотив
15.04.1994
15 апр. 1994
пт
23:00
Текстильщик
1
Локомотив
1
08.07.1993
08 июля 1993
чт
23:00
Локомотив
1 : 2
Текстильщик
08.07.1993
08 июля 1993
чт
23:00
Локомотив
1
Текстильщик
2
20.03.1993
20 марта 1993
сб
-:-
Текстильщик
0 : 0
Локомотив
20.03.1993
20 марта 1993
сб
-:-
Текстильщик
0
Локомотив
0
06.07.1992
06 июля 1992
пн
23:00
Локомотив
1 : 0
Текстильщик
06.07.1992
06 июля 1992
пн
23:00
Локомотив
1
Текстильщик
0
21.04.1992
21 апр. 1992
вт
23:00
Текстильщик
3 : 1
Локомотив
21.04.1992
21 апр. 1992
вт
23:00
Текстильщик
3
Локомотив
1
Новости
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
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Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
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18 марта, 18:55
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08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
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08 марта, 15:43