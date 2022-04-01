Локомотив - Спартак: 01 апреля 2022 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Спартак: 01 апреля 2022 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
1 апр. 2022, -:- МСК
1.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
2
Спартак
0
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2
Локомотив
1
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Спартак
1
Локомотив
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
Локомотив
0
Спартак
3
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Спартак
2
Локомотив
1
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 19:00
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 19:00
Локомотив
0
Спартак
0
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:30
Локомотив
0
Спартак
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:30
Спартак
3 : 4
Локомотив
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:30
Спартак
3
Локомотив
4
18.03.2017 18 марта 2017 сб 16:30
Локомотив
1 : 1
Спартак
18.03.2017 18 марта 2017 сб 16:30
Локомотив
1
Спартак
1
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Спартак
1 : 0
Локомотив
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Спартак
1
Локомотив
0
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Локомотив
0
Спартак
2
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Спартак
1
Локомотив
2
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
1 : 0
Спартак
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
1
Спартак
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 13:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 13:30
Спартак
1
Локомотив
1
30.03.2014 30 марта 2014 вс 12:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
30.03.2014 30 марта 2014 вс 12:30
Локомотив
0
Спартак
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Спартак
1 : 3
Локомотив
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Спартак
1
Локомотив
3
16.03.2013 16 марта 2013 сб 12:30
Спартак
0 : 0
Локомотив
16.03.2013 16 марта 2013 сб 12:30
Спартак
0
Локомотив
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 19:30
Локомотив
2 : 1
Спартак
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 19:30
Локомотив
2
Спартак
1
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:30
Локомотив
0
Спартак
2
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 15:15
Спартак
2 : 0
Локомотив
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 15:15
Спартак
2
Локомотив
0

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