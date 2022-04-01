Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Португалия
Шотландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Локомотив VS Спартак
Поделиться:
Локомотив - Спартак: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Спартак: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Спартак
Москва
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
1 апр. 2022, -:- МСК
1.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
2
Спартак
0
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2
Локомотив
1
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Спартак
1
Локомотив
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0
Спартак
3
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2
Локомотив
1
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
19:00
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
19:00
Локомотив
0
Спартак
0
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:30
Локомотив
0
Спартак
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:30
Спартак
3 : 4
Локомотив
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:30
Спартак
3
Локомотив
4
18.03.2017
18 марта 2017
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Спартак
18.03.2017
18 марта 2017
сб
16:30
Локомотив
1
Спартак
1
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Спартак
1 : 0
Локомотив
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Спартак
1
Локомотив
0
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Локомотив
0
Спартак
2
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1
Локомотив
2
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
1 : 0
Спартак
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
1
Спартак
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:30
Спартак
1
Локомотив
1
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:30
Локомотив
0
Спартак
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Спартак
1 : 3
Локомотив
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Спартак
1
Локомотив
3
16.03.2013
16 марта 2013
сб
12:30
Спартак
0 : 0
Локомотив
16.03.2013
16 марта 2013
сб
12:30
Спартак
0
Локомотив
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
19:30
Локомотив
2 : 1
Спартак
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
19:30
Локомотив
2
Спартак
1
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Локомотив
0
Спартак
2
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
15:15
Спартак
2 : 0
Локомотив
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
15:15
Спартак
2
Локомотив
0
Показать еще
Новости
Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
21 июня, 16:29
Голландец Тиль из «Спартака» получил приглашение от сборной Замбии. Он там родился – отец работал над разрешением военных конфликтов
#Гус Тиль
31 мая, 17:04
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
#Руй Витория
24 мая, 21:36
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
#
Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Что сказал Руй Витория на первой пресс-конференции: познакомился с командой, упомянул судейство, назвал «Спартак» авианосцем
14 июня, 19:16
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Тиль продлил контракт со «Спартаком» и сразу же ушел в аренду. В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 3 матча
02 июня, 19:41
«Спартак» отдаст Гуса Тиля в аренду на второй сезон подряд. Теперь – в «Фейеноорд»
31 мая, 18:39
Травмы
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
#
Новости травм