Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
6 авг. 2004, 23:00 МСК
6.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы