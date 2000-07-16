Матч завершен
Локомотив
Москва
3:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
15 июля 2000, 23:00 МСК
15.07.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы