Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
26 июня 1999, 23:00 МСК
26.06.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы