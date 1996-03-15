Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
15 марта 1996, -:- МСК
15.03.1996, -:- МСК
пятница
Составы