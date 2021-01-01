Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
30 окт. 1993, -:- МСК
30.10.1993, -:- МСК
суббота
Составы