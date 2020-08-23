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Локомотив VS Спартак
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Локомотив - Спартак: 28 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Локомотив - Спартак: 28 августа 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
28 авг. 1992, 23:00 МСК
28.08.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2
Локомотив
1
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Спартак
1
Локомотив
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0
Спартак
3
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2
Локомотив
1
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
19:00
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
19:00
Локомотив
0
Спартак
0
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:30
Локомотив
0
Спартак
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:30
Спартак
3 : 4
Локомотив
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:30
Спартак
3
Локомотив
4
18.03.2017
18 марта 2017
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Спартак
18.03.2017
18 марта 2017
сб
16:30
Локомотив
1
Спартак
1
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Спартак
1 : 0
Локомотив
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Спартак
1
Локомотив
0
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Локомотив
0
Спартак
2
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1
Локомотив
2
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
1 : 0
Спартак
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
1
Спартак
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:30
Спартак
1
Локомотив
1
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:30
Локомотив
0
Спартак
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Спартак
1 : 3
Локомотив
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Спартак
1
Локомотив
3
16.03.2013
16 марта 2013
сб
12:30
Спартак
0 : 0
Локомотив
16.03.2013
16 марта 2013
сб
12:30
Спартак
0
Локомотив
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
19:30
Локомотив
2 : 1
Спартак
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
19:30
Локомотив
2
Спартак
1
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Локомотив
0
Спартак
2
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
15:15
Спартак
2 : 0
Локомотив
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
15:15
Спартак
2
Локомотив
0
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
18:30
Спартак
3 : 0
Локомотив
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
18:30
Спартак
3
Локомотив
0
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