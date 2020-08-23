Локомотив - Спартак: 28 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1

Локомотив - Спартак: 28 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
28 авг. 1992, 23:00 МСК
28.08.1992, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2
Локомотив
1
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Спартак
1
Локомотив
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
Локомотив
0
Спартак
3
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Спартак
2
Локомотив
1
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 19:00
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 19:00
Локомотив
0
Спартак
0
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:30
Локомотив
0
Спартак
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:30
Спартак
3 : 4
Локомотив
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:30
Спартак
3
Локомотив
4
18.03.2017 18 марта 2017 сб 16:30
Локомотив
1 : 1
Спартак
18.03.2017 18 марта 2017 сб 16:30
Локомотив
1
Спартак
1
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Спартак
1 : 0
Локомотив
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:30
Спартак
1
Локомотив
0
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Локомотив
0
Спартак
2
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Спартак
1
Локомотив
2
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
1 : 0
Спартак
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
1
Спартак
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 13:30
Спартак
1 : 1
Локомотив
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 13:30
Спартак
1
Локомотив
1
30.03.2014 30 марта 2014 вс 12:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
30.03.2014 30 марта 2014 вс 12:30
Локомотив
0
Спартак
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Спартак
1 : 3
Локомотив
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Спартак
1
Локомотив
3
16.03.2013 16 марта 2013 сб 12:30
Спартак
0 : 0
Локомотив
16.03.2013 16 марта 2013 сб 12:30
Спартак
0
Локомотив
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 19:30
Локомотив
2 : 1
Спартак
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 19:30
Локомотив
2
Спартак
1
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:30
Локомотив
0
Спартак
2
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 15:15
Спартак
2 : 0
Локомотив
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 15:15
Спартак
2
Локомотив
0
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 18:30
Спартак
3 : 0
Локомотив
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 18:30
Спартак
3
Локомотив
0

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Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
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24 марта, 22:49
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
#Спартак
18 марта, 23:03
1
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
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16 марта, 10:30
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