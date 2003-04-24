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РПЛ
Локомотив VS Москва
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Локомотив - Москва: 23 апреля 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Локомотив - Москва: 23 апреля 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
23 апр. 2003, 23:00 МСК
23.04.2003, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1 : 0
Москва
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1
Москва
0
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Москва
0 : 0
Локомотив
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Москва
0
Локомотив
0
16.11.2008
16 нояб. 2008
вс
14:00
Локомотив
3 : 2
Москва
16.11.2008
16 нояб. 2008
вс
14:00
Локомотив
3
Москва
2
27.07.2008
27 июля 2008
вс
15:00
Москва
0 : 3
Локомотив
27.07.2008
27 июля 2008
вс
15:00
Москва
0
Локомотив
3
19.08.2007
19 авг. 2007
вс
17:00
Москва
1 : 2
Локомотив
19.08.2007
19 авг. 2007
вс
17:00
Москва
1
Локомотив
2
28.04.2007
28 апр. 2007
сб
18:00
Локомотив
1 : 1
Москва
28.04.2007
28 апр. 2007
сб
18:00
Локомотив
1
Москва
1
13.10.2006
13 окт. 2006
пт
23:00
Локомотив
0 : 1
Москва
13.10.2006
13 окт. 2006
пт
23:00
Локомотив
0
Москва
1
29.04.2006
29 апр. 2006
сб
23:00
Москва
0 : 1
Локомотив
29.04.2006
29 апр. 2006
сб
23:00
Москва
0
Локомотив
1
23.07.2005
23 июля 2005
сб
13:00
Москва
0 : 1
Локомотив
23.07.2005
23 июля 2005
сб
13:00
Москва
0
Локомотив
1
19.03.2005
19 марта 2005
сб
14:00
Локомотив
0 : 0
Москва
19.03.2005
19 марта 2005
сб
14:00
Локомотив
0
Москва
0
15.10.2004
15 окт. 2004
пт
23:00
Москва
1 : 2
Локомотив
15.10.2004
15 окт. 2004
пт
23:00
Москва
1
Локомотив
2
06.04.2004
06 апр. 2004
вт
23:00
Локомотив
0 : 1
Москва
06.04.2004
06 апр. 2004
вт
23:00
Локомотив
0
Москва
1
20.09.2003
20 сент. 2003
сб
23:00
Москва
1 : 3
Локомотив
20.09.2003
20 сент. 2003
сб
23:00
Москва
1
Локомотив
3
23.04.2003
23 апр. 2003
ср
23:00
Локомотив
1 : 0
Москва
23.04.2003
23 апр. 2003
ср
23:00
Локомотив
1
Москва
0
18.10.2002
18 окт. 2002
пт
23:00
Локомотив
3 : 0
Москва
18.10.2002
18 окт. 2002
пт
23:00
Локомотив
3
Москва
0
06.04.2002
06 апр. 2002
сб
23:00
Москва
0 : 2
Локомотив
06.04.2002
06 апр. 2002
сб
23:00
Москва
0
Локомотив
2
10.07.2001
10 июля 2001
вт
23:00
Москва
0 : 4
Локомотив
10.07.2001
10 июля 2001
вт
23:00
Москва
0
Локомотив
4
17.03.2001
17 марта 2001
сб
-:-
Локомотив
1 : 0
Москва
17.03.2001
17 марта 2001
сб
-:-
Локомотив
1
Москва
0
Новости
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43