Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
30 марта 2002, -:- МСК
30.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы