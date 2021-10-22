Локомотив - Сочи: 22 октября 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Сочи: 22 октября 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
22 окт. 2021, -:- МСК
22.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов

Прошлые матчи

07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Сочи
1 : 3
Локомотив
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Сочи
1
Локомотив
3
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3
Сочи
1
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2
Локомотив
1
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Локомотив
0 : 0
Сочи
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Локомотив
0
Сочи
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Сочи
0
Локомотив
1

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27 мая, 16:34