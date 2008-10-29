Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
29 окт. 2008, 19:00 МСК
29.10.2008, 19:00 МСК
среда
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы