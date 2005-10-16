Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
16 окт. 2005, 19:00 МСК
16.10.2005, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Тюмин
Алексей Тюмин
Главный Судья
Составы