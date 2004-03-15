Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 марта 2004, -:- МСК
15.03.2004, -:- МСК
понедельник
Составы