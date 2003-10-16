Матч завершен
Локомотив
Москва
6:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
15 окт. 2003, 23:00 МСК
15.10.2003, 23:00 МСК
среда
Составы