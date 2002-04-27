Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 апр. 2002, 23:00 МСК
26.04.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы