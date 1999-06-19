Матч завершен
Локомотив
Москва
4:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
18 июня 1999, 23:00 МСК
18.06.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы