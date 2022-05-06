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Локомотив VS Рубин
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Локомотив - Рубин: 06 мая 2022 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Рубин: 06 мая 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
6 мая 2022, -:- МСК
6.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3
Рубин
1
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
Рубин
0
Локомотив
2
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0
Локомотив
2
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1
Рубин
1
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4
Рубин
0
06.03.2019
06 марта 2019
ср
19:00
Рубин
0 : 1
Локомотив
06.03.2019
06 марта 2019
ср
19:00
Рубин
0
Локомотив
1
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Локомотив
1
Рубин
0
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0
Локомотив
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
16:30
Локомотив
1
Рубин
0
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1
Локомотив
1
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
0 : 1
Рубин
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
0
Рубин
1
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2
Локомотив
0
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Локомотив
1 : 0
Рубин
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Локомотив
1
Рубин
0
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:00
Рубин
3 : 1
Локомотив
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:00
Рубин
3
Локомотив
1
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Рубин
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Локомотив
3
Рубин
0
03.03.2015
03 марта 2015
вт
20:00
Локомотив
0(4) : 0(2)
Рубин
03.03.2015
03 марта 2015
вт
20:00
Локомотив
0(4)
Рубин
0(2)
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
17:30
Рубин
1 : 1
Локомотив
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
17:30
Рубин
1
Локомотив
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Локомотив
0 : 0
Рубин
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Локомотив
0
Рубин
0
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
12:30
Рубин
1 : 2
Локомотив
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
12:30
Рубин
1
Локомотив
2
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
Рубин
2
Локомотив
0
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Шесть историй про «Ахмат» и драки
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27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
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26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
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Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
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16 мая, 17:00
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
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Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
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15 июня, 14:58
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22