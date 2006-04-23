Матч завершен
Локомотив
Москва
4:4
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2006, 23:00 МСК
22.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы