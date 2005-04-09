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РПЛ
Локомотив VS Рубин
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Локомотив - Рубин: 09 апреля 2005 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Локомотив - Рубин: 09 апреля 2005 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
9 апр. 2005, 17:00 МСК
9.04.2005, 17:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3
Рубин
1
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
Рубин
0
Локомотив
2
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0
Локомотив
2
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1
Рубин
1
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4
Рубин
0
06.03.2019
06 марта 2019
ср
19:00
Рубин
0 : 1
Локомотив
06.03.2019
06 марта 2019
ср
19:00
Рубин
0
Локомотив
1
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Локомотив
1
Рубин
0
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0
Локомотив
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Рубин
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
16:30
Локомотив
1
Рубин
0
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1
Локомотив
1
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
0 : 1
Рубин
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:30
Локомотив
0
Рубин
1
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
19:30
Рубин
2
Локомотив
0
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Локомотив
1 : 0
Рубин
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Локомотив
1
Рубин
0
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:00
Рубин
3 : 1
Локомотив
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:00
Рубин
3
Локомотив
1
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Рубин
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Локомотив
3
Рубин
0
03.03.2015
03 марта 2015
вт
20:00
Локомотив
0(4) : 0(2)
Рубин
03.03.2015
03 марта 2015
вт
20:00
Локомотив
0(4)
Рубин
0(2)
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
17:30
Рубин
1 : 1
Локомотив
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
17:30
Рубин
1
Локомотив
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Локомотив
0 : 0
Рубин
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Локомотив
0
Рубин
0
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
12:30
Рубин
1 : 2
Локомотив
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
12:30
Рубин
1
Локомотив
2
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
Рубин
2
Локомотив
0
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18 марта, 18:55
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14 марта, 16:04
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58