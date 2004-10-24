Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
23 окт. 2004, 23:00 МСК
23.10.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы