Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
12 мая 2002, 23:00 МСК
12.05.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы