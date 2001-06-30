Матч завершен
Локомотив
Москва
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
29 июня 2001, 23:00 МСК
29.06.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы