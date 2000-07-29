Матч завершен
Локомотив
Москва
4:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
28 июля 2000, 23:00 МСК
28.07.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы