Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
24 апр. 1998, 23:00 МСК
24.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы