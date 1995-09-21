Матч завершен
Локомотив
Москва
4:3
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
20 сент. 1995, 23:00 МСК
20.09.1995, 23:00 МСК
среда
Составы