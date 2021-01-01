Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
13 июля 1993, 23:00 МСК
13.07.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы