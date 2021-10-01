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Локомотив VS Ростов
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Локомотив - Ростов: 01 октября 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Ростов: 01 октября 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
1 окт. 2021, -:- МСК
1.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
4
Ростов
1
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0
Локомотив
0
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1
Локомотив
3
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1
Ростов
2
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:30
Ростов
0 : 2
Локомотив
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:30
Ростов
0
Локомотив
2
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1
Локомотив
2
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
19:30
Локомотив
2 : 2
Ростов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
19:30
Локомотив
2
Ростов
2
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2
Ростов
1
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Ростов
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Локомотив
1
Ростов
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0
Локомотив
1
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0
Ростов
0
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Локомотив
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:30
Ростов
1
Локомотив
0
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:30
Ростов
2
Локомотив
1
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:30
Локомотив
0
Ростов
2
08.03.2015
08 марта 2015
вс
18:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
08.03.2015
08 марта 2015
вс
18:30
Ростов
0
Локомотив
1
14.08.2014
14 авг. 2014
чт
17:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
14.08.2014
14 авг. 2014
чт
17:30
Локомотив
2
Ростов
1
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2
Локомотив
0
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
19:00
Локомотив
5 : 0
Ростов
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
19:00
Локомотив
5
Ростов
0
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:30
Локомотив
3 : 1
Ростов
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:30
Локомотив
3
Ростов
1
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
19:00
Ростов
0 : 0
Локомотив
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
19:00
Ростов
0
Локомотив
0
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Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
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26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
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Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
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16 мая, 17:00
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
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15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53