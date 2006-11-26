Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
26 нояб. 2006, -:- МСК
26.11.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы