Матч завершен
Локомотив
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
21 авг. 2004, 23:00 МСК
21.08.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы