Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
4 нояб. 2001, -:- МСК
4.11.2001, -:- МСК
воскресенье
Составы