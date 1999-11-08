Локомотив - Ростов: 08 ноября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0

Локомотив - Ростов: 08 ноября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
8 нояб. 1999, -:- МСК
8.11.1999, -:- МСК
понедельник
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0
Локомотив
0
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1
Локомотив
3
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1
Ростов
2
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:30
Ростов
0 : 2
Локомотив
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:30
Ростов
0
Локомотив
2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:00
Ростов
1
Локомотив
2
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 19:30
Локомотив
2 : 2
Ростов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 19:30
Локомотив
2
Ростов
2
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 20:30
Локомотив
2
Ростов
1
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
Ростов
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Локомотив
1
Ростов
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Локомотив
1
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 19:00
Локомотив
0
Ростов
0
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:30
Ростов
1 : 0
Локомотив
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:30
Ростов
1
Локомотив
0
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2
Локомотив
1
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0
Ростов
2
08.03.2015 08 марта 2015 вс 18:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
08.03.2015 08 марта 2015 вс 18:30
Ростов
0
Локомотив
1
14.08.2014 14 авг. 2014 чт 17:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
14.08.2014 14 авг. 2014 чт 17:30
Локомотив
2
Ростов
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
Ростов
2
Локомотив
0
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 19:00
Локомотив
5 : 0
Ростов
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 19:00
Локомотив
5
Ростов
0
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:30
Локомотив
3 : 1
Ростов
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:30
Локомотив
3
Ростов
1
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 19:00
Ростов
0 : 0
Локомотив
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 19:00
Ростов
0
Локомотив
0
31.07.2011 31 июля 2011 вс 20:00
Ростов
0 : 3
Локомотив
31.07.2011 31 июля 2011 вс 20:00
Ростов
0
Локомотив
3

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В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
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17 марта, 20:50
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«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01