Матч завершен
Локомотив
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
22 мая 1998, 23:00 МСК
22.05.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы