Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 апр. 1996, 23:00 МСК
26.04.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы