Матч завершен
Локомотив
Москва
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
16 июня 1995, 23:00 МСК
16.06.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы