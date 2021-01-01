Матч завершен
Локомотив
Москва
5:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
30 авг. 1993, 23:00 МСК
30.08.1993, 23:00 МСК
понедельник
Составы