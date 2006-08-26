Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
25 авг. 2006, 23:00 МСК
25.08.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы