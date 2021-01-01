Матч завершен
Локомотив
Москва
5:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
31 марта 1993, 23:00 МСК
31.03.1993, 23:00 МСК
среда
Составы