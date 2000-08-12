Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Ивица Олич
Квинси Промес
Федор Чалов
Златан Ибрагимович
Месут Озил
Россия
Мальта
США
Норвегия
Бельгия
Косово
Непал
Белоруссия
Ирландия
Нидерланды
Китай
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Зенит
Краснодар
Реал
Бавария
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Локомотив VS Локомотив НН
Поделиться:
Локомотив - Локомотив НН: 15 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
4:1
Локомотив - Локомотив НН: 15 июня 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
15 июня 1993, 23:00 МСК
15.06.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
12.08.2000
12 авг. 2000
сб
23:00
Локомотив
2 : 0
Локомотив НН
12.08.2000
12 авг. 2000
сб
23:00
Локомотив
2
Локомотив НН
0
06.05.2000
06 мая 2000
сб
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Локомотив
06.05.2000
06 мая 2000
сб
23:00
Локомотив НН
0
Локомотив
1
20.07.1999
20 июля 1999
вт
23:00
Локомотив
3 : 1
Локомотив НН
20.07.1999
20 июля 1999
вт
23:00
Локомотив
3
Локомотив НН
1
16.04.1999
16 апр. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Локомотив
16.04.1999
16 апр. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
0
Локомотив
0
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 3
Локомотив
01.08.1997
01 авг. 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1
Локомотив
3
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
Локомотив
1 : 1
Локомотив НН
04.04.1997
04 апр. 1997
пт
23:00
Локомотив
1
Локомотив НН
1
30.07.1996
30 июля 1996
вт
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Локомотив
30.07.1996
30 июля 1996
вт
23:00
Локомотив НН
0
Локомотив
0
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Локомотив
0 : 0
Локомотив НН
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Локомотив
0
Локомотив НН
0
30.09.1995
30 сент. 1995
сб
-:-
Локомотив НН
0 : 2
Локомотив
30.09.1995
30 сент. 1995
сб
-:-
Локомотив НН
0
Локомотив
2
14.04.1995
14 апр. 1995
пт
23:00
Локомотив
1 : 0
Локомотив НН
14.04.1995
14 апр. 1995
пт
23:00
Локомотив
1
Локомотив НН
0
10.09.1994
10 сент. 1994
сб
23:00
Локомотив
1 : 1
Локомотив НН
10.09.1994
10 сент. 1994
сб
23:00
Локомотив
1
Локомотив НН
1
25.05.1994
25 мая 1994
ср
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Локомотив
25.05.1994
25 мая 1994
ср
23:00
Локомотив НН
1
Локомотив
0
10.10.1993
10 окт. 1993
вс
-:-
Локомотив НН
2 : 0
Локомотив
10.10.1993
10 окт. 1993
вс
-:-
Локомотив НН
2
Локомотив
0
15.06.1993
15 июня 1993
вт
23:00
Локомотив
4 : 1
Локомотив НН
15.06.1993
15 июня 1993
вт
23:00
Локомотив
4
Локомотив НН
1
08.11.1992
08 нояб. 1992
вс
-:-
Локомотив НН
1 : 3
Локомотив
08.11.1992
08 нояб. 1992
вс
-:-
Локомотив НН
1
Локомотив
3
11.09.1992
11 сент. 1992
пт
23:00
Локомотив
1 : 1
Локомотив НН
11.09.1992
11 сент. 1992
пт
23:00
Локомотив
1
Локомотив НН
1
Новости
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43