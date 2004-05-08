Локомотив - Кубань (ЛФЛ): 07 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
3:0

Локомотив - Кубань (ЛФЛ): 07 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
7 мая 2004, 23:00 МСК
7.05.2004, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Драман
Хамину Драман
0
Тлисов
Артур Тлисов
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
0
Бабангида
Харуна Бабангида
0
Траоре
Драман Траоре

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Локомотив
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
6
Локомотив
2
25.05.2015 25 мая 2015 пн 18:30
Локомотив
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.05.2015 25 мая 2015 пн 18:30
Локомотив
1
Кубань (ЛФЛ)
1
21.05.2015 21 мая 2015 чт 19:00
Локомотив
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2015 21 мая 2015 чт 19:00
Локомотив
3
Кубань (ЛФЛ)
1
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 18:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Локомотив
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 18:30
Кубань (ЛФЛ)
2
Локомотив
1
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Локомотив
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Локомотив
3
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 12:30
Локомотив
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 12:30
Локомотив
1
Кубань (ЛФЛ)
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Локомотив
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
0
Локомотив
0
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 13:00
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 13:00
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Локомотив
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Локомотив
1
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
Локомотив
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
Локомотив
2
Кубань (ЛФЛ)
0
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Локомотив
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Локомотив
1
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:30
Локомотив
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:30
Локомотив
2
Кубань (ЛФЛ)
1
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 18:00
Локомотив
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 18:00
Локомотив
4
Кубань (ЛФЛ)
1
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Локомотив
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Локомотив
0
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 14:00
Локомотив
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 14:00
Локомотив
2
Кубань (ЛФЛ)
3
11.03.2007 11 марта 2007 вс 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Локомотив
11.03.2007 11 марта 2007 вс 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Локомотив
0
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Локомотив
28.08.2004 28 авг. 2004 сб 23:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Локомотив
1
07.05.2004 07 мая 2004 пт 23:00
Локомотив
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
07.05.2004 07 мая 2004 пт 23:00
Локомотив
3
Кубань (ЛФЛ)
0

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