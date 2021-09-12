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Локомотив VS Крылья Советов
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Локомотив - Крылья Советов: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Крылья Советов: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Прошлые матчи
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
Локомотив
3 : 1
Крылья Советов
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
Локомотив
3
Крылья Советов
1
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
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